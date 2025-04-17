Вольфович о проверке боеготовности: Особое внимание - радиоэлектронной борьбе и беспилотной авиации

"В соответствии с поручением Президента продолжается проверка ряда соединений, воинских частей Вооруженных сил на предмет боевой готовности и боевой способности выполнять те задачи, которые стоят перед ними по предназначению. На данном этапе проверки подверглись воинские части радиоэлектронной борьбы, зенитные ракетные подразделения и воинские части по применению беспилотной авиации. Прежде всего, изучая опыт специальной военной операции Украины, видим, что к этим воинским частям, к этим родам войск особые интересы, по ним происходит особое воздействие. Анализ мероприятий будет детально проведен, сделаны соответствующие выводы и объективно доложены результаты проверки Президенту нашей страны".