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Вольфович о проверке боеготовности: Особое внимание - радиоэлектронной борьбе и беспилотной авиации
Государственный секретариат Совбеза инспектирует ракетчиков на Домановском полигоне. В рамках проверки боеготовности 740-й зенитный ракетный полк выполнил боевые пуски по воздушным целям из зенитного ракетного комплекса "Оса".
Александр Вольфович, Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
"В соответствии с поручением Президента продолжается проверка ряда соединений, воинских частей Вооруженных сил на предмет боевой готовности и боевой способности выполнять те задачи, которые стоят перед ними по предназначению. На данном этапе проверки подверглись воинские части радиоэлектронной борьбы, зенитные ракетные подразделения и воинские части по применению беспилотной авиации. Прежде всего, изучая опыт специальной военной операции Украины, видим, что к этим воинским частям, к этим родам войск особые интересы, по ним происходит особое воздействие. Анализ мероприятий будет детально проведен, сделаны соответствующие выводы и объективно доложены результаты проверки Президенту нашей страны".
"Оса" является всепогодным комплексом, который предназначен для прикрытия сил и средств мотострелковой (танковой) дивизии во всех видах боевых действий. Модернизированные ЗРК имеют повышенную помехозащищенность и увеличенную автоматизацию боевой работы, что значительно повышает живучесть комплекса в бою.