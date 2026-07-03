Вольфович обратился к участникам "Поезда Памяти": Спасибо вам за бережное отношение к истории

3 Июля сердце каждого белоруса бьется в унисон с великой историей. Символичным местом для всенародной благодарности героям стал Курган Славы.

Сюда, на эту священную высоту, пришли тысячи неравнодушных людей, чтобы сказать: мы помним! Мы гордимся! Возложение цветов на Кургане Славы превратилось в настоящий акт единения поколений. Первыми к подножию монумента лег венок от Президента Александра Лукашенко.

Венок от Президента Александра Лукашенко.

В торжественной обстановке государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович зачитал поздравление от главы государства. Прозвучала твердая уверенность: наша страна была и остается символом мира, созидания и несокрушимой воли народа.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

"Говоря о прошлом и настоящем, мы неизбежно думаем о будущем. А будущее Беларуси - это наша молодежь. Та молодежь, которую я вижу сегодня у Кургана Славы, несет эстафету памяти, которую нам передали деды и прадеды. В том числе сегодня здесь находятся юные участники проекта "Поезд Памяти". Спасибо вам, ребята, что бережно относитесь к истории Великой Победы и подвигу советского народа-победителя. Абсолютно уверен, что эти ценности вы передадите своим детям. В этом году проект, организованный нашим Советом Республики и Советом Федерации России, объединил молодежь из 18 государств. Это страны СНГ и антигитлеровской коалиции. Вместе, ребята, вы прошли фронтовыми дорогами своих прадедов. Дорогами чести, доблести и славы".

Представители трудовых коллективов, общественных объединений, должностные лица и простые белорусы - все сегодня едины в стремлении сохранить историческую правду.

Курган Славы сегодня то мест, где каждый белорус смог поклониться подвигу отцов и дедов, чтобы передать эту великую эстафету памяти будущим поколениям.