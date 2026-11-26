Проверка боеготовности по поручению Президента Беларуси Александра Лукашенко проходит в отрядах народного ополчения по всей стране.

Согласно Закону "О народном ополчении", это добровольные вооруженные формирования из местных жителей, которые действуют исключительно в границах своего района или сельсовета. Их действия в Каменецком районе оценил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович.

Накануне председателям всех областных исполкомов были вручены распоряжения о формировании в районах отрядов народного ополчения.

Цель - на территории всей страны оценить эффективность системы формирования и подготовки отрядов. В случае необходимости на них возлагаются задачи по охране общественного порядка и защите собственности граждан, предприятий и организаций.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

"Сегодня уже приступит к реальному формированию отрядов народного ополчения, завтра будет выдано им оружие и под руководством сотрудников МВД, Департамента охраны с ними пройдут занятия по боевому слаживанию. Потом они доложат о готовности формирования этих отрядов народного ополчения. Возникают определенные моменты, вопросы, которые мы сейчас помечаем, отработаем для того, чтобы в последующем было понятно кому, что и как делать. Самое главное, что я вижу сегодня, - есть понимание у губернаторов, председателей районных исполнительных комитетов, территориальных сотрудников МВД. Это самое главное - что делать и как делать, нет какой-то боязни, испуга, что у нас что-то не получится. Все знают свои задачи, их выполняют, поэтому это приятно видеть и отмечать. А те шероховатости, которые мы вскроем, - для этого и проводится эта проверка, чтобы устранить эти небольшие вопросы, которые могут возникнуть при формировании отрядов народного ополчения. Самое главное, что у людей есть желание взять в руки автомат и защитить свой населенный пункт".

Среди задач народного ополчения также патрулирование и дежурство, контроль соблюдения режима военного положения, задержание нарушителей, борьба с диверсантами.

Такая помощь может понадобиться при попытках дестабилизации обстановки внутри страны, провокаций и конфликтов. Списки тех, кто может войти в отряды народного ополчения, раз в полгода уточняются и корректируются в сельсоветах.