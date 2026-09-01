Вольфович поздравил учащихся Минского областного кадетского училища с началом учебного года

Первый звонок прозвенел в Минском областном кадетском училище. Поздравить юных патриотов приехал госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.

Встречаясь с кадетами в День знаний, Александр Вольфович пожелал ребятам гордиться кадетскими погонами, быть достойными своего высокого звания и всегда придерживаться кадетского принципа "Жизнь - Родине, честь - никому!".

Среди юных патриотов уже есть будущие военные, правоохранители, пограничники и спасатели. Многие выпускники кадетских училищ выбирают служить на благо нашей национальной безопасности.

После поздравления учащихся Минского областного кадетского училища госсекретарь Совета безопасности провел со старшеклассниками первый вводный урок.

Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности Беларуси:

"Я на лекции с ребятами выступать буду, приводить им примеры, каких высот достигли выпускники. Конечно, учителя гордятся этим. Более 700 человек выпустили за 15 выпусков. Но более 500 человек из этих 700 проходили обучение в вузах системы обеспечения национальной безопасности, уже кто-то из них служит. Это довольно-таки большой процент. И в этом году из 70 ребят 46 поступили в вузы системы обеспечения национальной безопасности. Мы сегодня пообщаемся, поделимся мыслями, впечатлениями, отвечу на вопросы ребят. Я думаю, что, как всегда, это будет живой, интересный разговор".

Больше 80 ребят этим летом сделали выбор стать частью большой кадетской семьи. 10 октября важный день - они будут посвящены в кадеты.

"В этом году в июне мы провели набор в кадетское училище. Мы набрали 60 человек в восьмой класс и осуществили добор на свободные места в девятый и десятый классы. Такие места получаются по причине того, что часть детей по разным причинам (чаще всего медицинским) больше не могут обучаться в кадетском училище, потому что требования медицины достаточно строгие, - рассказал Сергей Метельский, директор Минского областного кадетского училища. - В августе для них прошел лагерь "Кадет" - это аналог курса молодого бойца, где они немножко приобщились к кадетской жизни. Отказников не было, все выдержали".