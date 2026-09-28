Вольфович представил личному составу нового начальника Генштаба ВС

Павел Муравейко простился со Знаменем Министерства обороны. Он покидает должность начальника Генерального штаба Вооруженных Сил в связи с назначением заместителем главы Администрации Президента.

Министр обороны Виктор Хренин поблагодарил Павла Муравейко за службу и вклад в развитие Вооруженных Сил. За многолетнее исполнение воинского долга, усердие и успехи в служебной деятельности генерал-майор занесен в Книгу почета Вооруженных Сил.

Нового начальника Генерального штаба личному составу представил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Им стал генерал-майор Владимир Белый, ранее занимавший должность заместителя министра обороны.