Вольфович: В Беларуси проверят формирование и функционирование отрядов народного ополчения

В Беларуси по поручению главы государства проверят вопросы создания и функцинирования отрядов народного ополчения.

Масштаб предстоящей работы охватит все области страны. Об этом государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович рассказал во время проверки боевой готовности белорусской армии и выполнения задач по предназначению воинских частей в 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде.

Дежурная рота десантников по реагированию и одна из воинских частей по распоряжению Государственного секретариата Совета безопасности были приведены в готовность еще три дня назад. Для бойцов предложены задачи по физической, огневой и тактической подготовкам: марш, установка в районе базирования, сдача нормативов по бегу, подтягиванию и стрельба из штатного оружия и вооружения БТР-82-А.

22 октября был проведен промежуточный анализ.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси: "То, что мы видели при проверке в первом полугодии этого года, и то, что мы видим сейчас, проверяя воинские части, - большая разница. Сделан серьезный скачок вперед, повышена профессиональная подготовка как личного состава - военнослужащих срочной службы, так и офицеров и прапорщиков. Естественно, они всегда должны быть в полной боевой готовности. Сегодня мы проверяем элиту Вооруженных Сил. Проведем детальнейший анализ, посмотрим, что получилось, на что еще надо обратить внимание, доложим об этом Президенту".

Глава государства поставил задачи по уточнению программ боевой и физической подготовки и улучшению их качества. За последние месяцы проверены многие части постоянной готовности оперативных командований, механизированные и танковые батальоны, артиллерийские соединения страны. Итоги будут подведены в конце года.

Проверка не заканчивается. На очереди другие военные подразделения.