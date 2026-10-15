Вольфович встретился с будущими аграриями в Гродно

Александр Вольфович посетил Гродненский аграрный университет. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси в разговоре с будущими аграриями затронул вопросы национальной безопасности, а также ответственность специалистов, которым предстоит работать в сельском хозяйстве. Отдельно он отметил, что от качества их работы зависит продовольственная безопасность страны.

Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности Беларуси, уполномоченный представитель главы государства в Гродненской области:

"Государство делает много, и на выходе нужно получить хорошего дипломированного специалиста, патриота не только своей страны, но и своей профессии. В сельском хозяйстве видишь, насколько нужна дисциплина, такая же, как в армии. От трудовой дисциплины зависит очень многое".

Секретарь первичной организации БРСМ Гродненского государственного аграрного университета Ольга Мосько отметила, что студенты их университета - это будущее страны и люди, которые будут обеспечивать ее продовольственную безопасность. Она подчеркнула важность того, чтобы студенты услышали актуальную повестку от главы Совета безопасности, а также имели возможность напрямую в формате открытого диалога обсудить волнующие молодежь вопросы.

"Я выбрал аграрный университет, потому что сам из агрогородка и всегда работал на земле. Узнал очень много новой информации, на встрече затронули актуальные для нашей страны темы. Так как я являюсь студентом аграрного вуза, я рад, что государство обсуждает со сменой темы АПК и всячески поддерживает их в период обучения и первых рабочих месяцев", - рассказал студент Гродненского государственного аграрного университета Сергей Сенюта.

Гродненский государственный аграрный университет готовит специалистов для агропромышленного комплекса страны. Здесь объединяют фундаментальные знания и практическую подготовку, чтобы будущие аграрии могли внедрять современные технологии и развивать сельское хозяйство.