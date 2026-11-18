Мир превратился в полигон гибридного противостояния. Сегодня в Национальном аэропорту Минск прошла встреча коллектива аэропорта и сотрудников "Белавиа" с госсекретарем Совета безопасности. Александр Вольфович рассказал о международной обстановке, о ситуации вокруг нашей страны и за ее пределами. Отчасти это известно сотрудникам гражданской авиации - с 2021 года европейское небо закрыто для нас. Самолеты "Белавиа" не летают в Европу до сих пор.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

"Коллектив "Белавиа" – это передовой отряд наших граждан. Они летают по всему миру, общаются с разными категориями людей, с разными гражданами разных стран. Они должны понимать, что происходит в мире, что происходит по отношению к нашей стране, какие процессы происходят внутри нашего государства. Ведь коллектив "Белавиа", наверное, как никто другой, испытывает экономические санкции, которые введены против нашей страны: запрет и закрытие воздушного пространства Европы. Нас сначала пытались поставить в тупик, грубо говоря, приземлить нашу компанию "Белавиа", наших летчиков, для того, чтобы не дать возможности им летать. Но руководство "Белавиа" и Национального аэропорта Минск нашли возможности, переформатировали работу, заключили договоры с другими государствами. Мы сегодня освоили страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Африку, Ближний Восток, расширена география полетов по странам СНГ, Российской Федерации. "Белавиа" с этими задачами успешно справляется".

Высшие должностные лица, чиновники и руководители регионов на постоянной основе проводят такие встречи. Цель - поддержать коллектив, объяснить, что в единстве наша страна способна противостоять любым санкциям и угрозам.