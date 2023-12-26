Вольфович: Беларусь будет оставаться непобедимой, пока воспитывает молодежь на примерах героев

Это ребята, которые в числе первых бросили вызов международному терроризму и экстремизму, сделали большое дело, и память об этих ребятах, память о всех погибших сегодня очень важна. Возведение таких памятников позволяет восстановить историческую память. Пока мы открываем такие памятники, пока мы приводим к этим памятникам молодежь, воспитываем на примерах этих ребят нынешнее поколение, наша страна будет непобедима.

Александр Вольфович