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Вольфович: Беларусь будет оставаться непобедимой, пока воспитывает молодежь на примерах героев

Воспитывая молодежь на примерах героев, Беларусь будет оставаться непобедимой - таким мнением поделился Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович во время открытия памятника десантникам. Монумент воздвигли в Новополоцке в честь бойцов 350-го парашютно-десантного полка и экипажа самолета Ил-76, погибших в авиакатастрофе под Кабулом 25 декабря 1979 года. Воины-интернационалисты, погибшие в Афганистане, боролись с терроризмом, не думая о своей жизни, подчеркнул Александр Вольфович.

Это ребята, которые в числе первых бросили вызов международному терроризму и экстремизму, сделали большое дело, и память об этих ребятах, память о всех погибших сегодня очень важна. Возведение таких памятников позволяет восстановить историческую память. Пока мы открываем такие памятники, пока мы приводим к этим памятникам молодежь, воспитываем на примерах этих ребят нынешнее поколение, наша страна будет непобедима.
Александр Вольфович

После открытия памятника состоялась торжественная церемония по присвоению средней школе № 15 города Новополоцка имени Героя Советского Союза генерала армии Василия Маргелова.

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