Вольфович: Беларусь не строит стратегию наступательного характера

Не только Германия перебрасывает, но и в Польше заявляют о том, что давайте развернем на нашей территории ядерное оружие. Зачем? Сегодня ядерного оружия на территории Европы в целом, Восточной Европы насчитывается только американского больше 150 боеголовок, которые они сегодня совершенствуют. Зачем еще больше? Вспомните уроки Хиросимы и Нагасаки. Бомбы, которые в разы меньше по объему по своему тротиловому эквиваленту, унесли столько жизней. Что будет, если это применить на территории современных государств. Ведь не останется никого. Америка далеко, а Европа будет стерта с лица земли.

Александр Вольфович, Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси