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Вольфович: Беларусь не строит стратегию наступательного характера

Концепция нацбезопасности иВоенная доктрина, утвержденные сегодня на Всебелорусском народном собрании, документы открытые и публичные. И это тоженаш пример всему миру.Это отметил Госсекретарь Совета Безопасности Александр Вольфовичвэксклюзивном интервью нашему Агентству.

Более тогообсуждения этих документов высшим органом народовластия - есть высшая форма демократии.

Беларусь не строит наступательную стратегию. Мы концентрируемся исключительно на обороне и защите своей страны, чтобы не допустить "красных линий" угрожающих нашему суверенитету.

Четкий анализ ситуации в мире. В Концепции нацбезопасности как раз изложены те вызовы и угрозы в сфере национальной безопасности, которые сегодня угрожают не только Беларуси, но и миру в целом, определяя стратегические национальные интересы. То, ради чего надо жить и существовать - основные национальные интересы. В одной из глав раскрываются меры, которые необходимо предпринимать для нейтрализации этих вызовов, неперерастания этих вызовов в угрозу национальной безопасности, чтобы не перейти эти красные линии.
Александр Вольфович, Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси

Сейчас идет и активная работа над доктриной Союзного государства. (Документ сформирован. Сейчас идут обсуждения). Позже концепция ляжет на стол лидеров Беларуси и России. Также госсекретарь Совбеза высказался по эскалации ситуации в нашем регионе.

Не только Германия перебрасывает, но и в Польше заявляют о том, что давайте развернем на нашей территории ядерное оружие. Зачем? Сегодня ядерного оружия на территории Европы в целом, Восточной Европы насчитывается только американского больше 150 боеголовок, которые они сегодня совершенствуют. Зачем еще больше? Вспомните уроки Хиросимы и Нагасаки. Бомбы, которые в разы меньше по объему по своему тротиловому эквиваленту, унесли столько жизней. Что будет, если это применить на территории современных государств. Ведь не останется никого. Америка далеко, а Европа будет стерта с лица земли.
Александр Вольфович, Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси

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