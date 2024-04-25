Вольфович: Беларусь не строит стратегию наступательного характера, а концентрируется исключительно на обороне и защите страны

На территории Польши заявляют о том, что давайте развернем на нашей территории ядерное оружие. Зачем сегодня ядерное оружие на территории Европы в целом? В Восточной Европе насчитывается только американского больше 150 боеголовок, которые они сегодня совершенствуют. Зачем еще больше? Вспомните уроки Хиросимы и Нагасаки. Бомбы, которые в разы меньше по объему в тротиловом эквиваленте унесли столько жизней. Что будет, если это применить на территории современных государств. Ведь не останется никого. Америка далеко, а Европа будет стерта с лица земли.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси

