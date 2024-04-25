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Вольфович: Беларусь не строит стратегию наступательного характера, а концентрируется исключительно на обороне и защите страны

Беларусь не строит стратегию наступательного характера, а концентрируется исключительно на обороне и защите страны. Это заявил госсекретарь Совета безопасности, общаясь с журналистами.

Александр Вольфович отметил: документы открыты и публичны. И это пример миру. "В Концепции нацбезопасности как раз изложены те вызовы и угрозы в сфере нацбезопасности, которые сегодня угрожают не только Беларуси, но и миру в целом, определяя стратегические национальные интересы - то, ради чего надо жить и существовать. Основные национальные интересы. В одной из глав раскрываются меры, которые необходимо предпринимать для нейтрализации этих вызовов, неперерастания этих вызовов в угрозу нацбезопасности, чтобы не перейти эти красные линии", - подчеркнул госсекретарь Совета безопасности.

Александр Вольфович также добавил, что в настоящее время идет активная работа над доктриной Союзного государства. Документ сформирован. Сейчас идут обсуждения. Позже лягут на стол лидеров Беларуси и России. Также госсекретарь Совета безопасности высказался по эскалации ситуации в нашем регионе.

На территории Польши заявляют о том, что давайте развернем на нашей территории ядерное оружие. Зачем сегодня ядерное оружие на территории Европы в целом? В Восточной Европе насчитывается только американского больше 150 боеголовок, которые они сегодня совершенствуют. Зачем еще больше? Вспомните уроки Хиросимы и Нагасаки. Бомбы, которые в разы меньше по объему в тротиловом эквиваленте унесли столько жизней. Что будет, если это применить на территории современных государств. Ведь не останется никого. Америка далеко, а Европа будет стерта с лица земли.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси

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