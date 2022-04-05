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Вольфович: Беларусь заинтересована в мире в Украине как никто другой
То, что происходит сегодня на украинской земле, не может не беспокоить руководство нашей страны. Беларусь с самого начала принимала шаги к урегулированию процесса мирным путем, в то время как Запад наращивал и продолжает наращивать военный контингент у наших границ, накачивает Украину оружием, отправляя каждый день от 80 до 130 тонн военных грузов. Об этом заявил госсекретарь Совбеза, встречаясь с активом Сморгонского района.
Как можно говорить об урегулировании конфликта, когда идет переговорный процесс, а по нефтехранилищу в Белгороде наносится авиационный удар по мирному объекту, не имеющему отношения к ВС РФ. Буча… Видно, как фейковая ситуация, когда якобы убитый встает и уходит с дороги. Россия настаивает на разрешении вопроса в Совбезе ООН, но Запад молчит.
Государственный секретарь подчеркнул: "РБ никогда не была и не будет заинтересована в ведении военных действий на территории наших соседей, будь то Украина, Польша, Литва или Латвия. РБ мирная страна, мы заинтересованы в добрососедстве, конструктивном диалоге и решении только мирных проблем".
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