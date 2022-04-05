Вольфович: Беларусь заинтересована в мире в Украине как никто другой

Как можно говорить об урегулировании конфликта, когда идет переговорный процесс, а по нефтехранилищу в Белгороде наносится авиационный удар по мирному объекту, не имеющему отношения к ВС РФ. Буча… Видно, как фейковая ситуация, когда якобы убитый встает и уходит с дороги. Россия настаивает на разрешении вопроса в Совбезе ООН, но Запад молчит.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси