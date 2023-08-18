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Вольфович: Борьба с фашизмом и неонацизмом находится в приоритете нашей государственной политики
Борьба с фашизмом и неонацизмом находится в приоритете нашей государственной политики.Это сегодня заявил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович во время II Международного антифашистского конгресса. Представительный форум с гостями из более 30 стран проходит в Минске. В Центральном доме офицеров делегаты обсуждают вопросы, связанные с современными угрозами этого зла. Это и переписывание истории, реабилитация нацистских преступников, попытки обвинить победителя коричневой чумы 20 века - Советский Союз - в разжигании второй мировой. Все это явления одного порядка, свидетельствующие об очень опасных процессах, происходящих на Западе.
Сегодня развязана самая настоящая гибридная война, информационная война, когда сегодня пытаются перевернуть историю с ног на голову, когда наследники фашистов подняли голову и начали говорить про фашизм, неонацизм. Человечество, наверное, забыло, сколько бед фашизм принес миру и кто освободил мир от коричневой чумы фашизма. Сегодня, говоря об этих фактах, об этой истории, мы напоминаем или пытаемся напомнить мировому сообществу, что фашизм надо остановить.
"Сегодня неофашизм, культивируемый элитой ряда государств мира, не одет в коричневые или черные рубахи и сапоги. Он прикрывается ширмой борьбы за демократию и права человека, а также защитой своих национальных интересов во всех странах мира. Арийские стандарты они заменили на либеральные демократические ценности", - подчеркнул Виктор Хренин, министр обороны Беларуси.
Ожидается, что сегодня делегаты конгресса посетят государственный мемориальный комплекс "Хатынь", где возложат цветы и посадят дерево памяти от участников международного форума. В конце дня будет принята резолюция антифашистского конгресса.
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