Вольфович: Борьба с фашизмом и неонацизмом находится в приоритете нашей государственной политики

Сегодня развязана самая настоящая гибридная война, информационная война, когда сегодня пытаются перевернуть историю с ног на голову, когда наследники фашистов подняли голову и начали говорить про фашизм, неонацизм. Человечество, наверное, забыло, сколько бед фашизм принес миру и кто освободил мир от коричневой чумы фашизма. Сегодня, говоря об этих фактах, об этой истории, мы напоминаем или пытаемся напомнить мировому сообществу, что фашизм надо остановить.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси