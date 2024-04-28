Вольфович: Готовность защищать наши национальные интересы - самое дорогое и важное сегодня

Мы открыты, мы показываем то, как мы оцениваем геополитическую обстановку, внешнюю и внутреннюю политическую обстановку, как мы готовы реагировать на те угрозы, которые формирует военно-политическая обстановка, и нашу готовность защищать наши национальные интересы. Это самое дорогое и важное сегодня.

Александр Вольфович, Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси