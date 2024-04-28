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Вольфович: Готовность защищать наши национальные интересы - самое дорогое и важное сегодня

Готовность защищать наши национальные интересы - самое дорогое и важное сегодня. Об этом по окончании VII Всебелорусского народного собрания в интервью "Главному эфиру" рассказал Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович.

Вынося Концепцию национальной безопасности и Военную доктрину на Всебелорусское народное собрание, Беларусь показываетпринцип народовластия, уверен Александр Вольфович. "Мы показываем, что наш народ участвует в формировании таких важных документов стратегического планирования и непосредственно принимает участие в руководстве страной. Показываем открытость нашей страны по сравнению с некоторыми другими странами, где такие документы имеют закрытый характер", - подчеркнул госсекретарь Совбеза Беларуси.

Мы открыты, мы показываем то, как мы оцениваем геополитическую обстановку, внешнюю и внутреннюю политическую обстановку, как мы готовы реагировать на те угрозы, которые формирует военно-политическая обстановка, и нашу готовность защищать наши национальные интересы. Это самое дорогое и важное сегодня.
Александр Вольфович, Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси

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