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Вольфович: Милитаризация Польши и стран Балтии усиливает риски и вызовы для нашей безопасности
Милитаризация Польши и стран Балтии усиливает риски и вызовы для нашей безопасности. Об этом во время масштабной тренировки с республиканскими органами государственного управления по вопросам обеспечения национальной безопасности сказал государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, пишет БелТА.
"Мы видим, что происходит на территории сопредельных стран, - идет сплошная милитаризация. Особенно это касается Польши и стран Балтии. Руководство Польши в этом году решило выделить на военные расходы 4 % от ВВП. Это немыслимая сумма, хотя руководство Польши в прошлом году говорило о 3 % ВВП. Это $28 млрд. Не отстают от них и страны Балтии. Кроме того, польское руководство недавно приняло решение о формировании новой механизированной дивизии, которая будет размещаться вблизи Беларуси и будет оснащена современными образцами вооружения и военной техники. Уже сегодня начата поставка для формирования этой дивизии танков "Абрамс" и южнокорейских танков "Черная пантера", самоходных гаубиц. Все это усиливает риски и вызовы для нашей военной безопасности", - подчеркнул Александр Вольфович.
Кроме того, добавил госсекретарь Совбеза, соседние страны решили отгородиться от Беларуси "железным занавесом". Строительство пятиметрового стального забора на границах с Беларусью также вызывает риски и вызовы. "Говоря о демократии и свободе слова, они отгораживаются. Но при этом они перетаскивают и подбрасывают на нашу территорию трупы мигрантов. Это называется демократией по-европейски", - подчеркнул Александр Вольфович.
Беларусь всегда нацелена на урегулирование проблем только мирным, дипломатическим путем, добавил госсекретарь Совбеза. "Для нас самое главное - поддержание мира в сложившейся обстановке и обеспечение безопасности наших граждан. Руководством страны принимаются все возможные для этого меры. Мы проводим демократическую, миролюбивую политику и принимаем меры, чтобы на нашей земле был мир. Не зря Президент принял решение назвать 2023-й Годом мира и созидания", - заключил Александр Вольфович.
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