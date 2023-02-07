Вольфович: Милитаризация Польши и стран Балтии усиливает риски и вызовы для нашей безопасности

Милитаризация Польши и стран Балтии усиливает риски и вызовы для нашей безопасности. Об этом во время масштабной тренировки с республиканскими органами государственного управления по вопросам обеспечения национальной безопасности сказал государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, пишет БелТА.



"Мы видим, что происходит на территории сопредельных стран, - идет сплошная милитаризация. Особенно это касается Польши и стран Балтии. Руководство Польши в этом году решило выделить на военные расходы 4 % от ВВП. Это немыслимая сумма, хотя руководство Польши в прошлом году говорило о 3 % ВВП. Это $28 млрд. Не отстают от них и страны Балтии. Кроме того, польское руководство недавно приняло решение о формировании новой механизированной дивизии, которая будет размещаться вблизи Беларуси и будет оснащена современными образцами вооружения и военной техники. Уже сегодня начата поставка для формирования этой дивизии танков "Абрамс" и южнокорейских танков "Черная пантера", самоходных гаубиц. Все это усиливает риски и вызовы для нашей военной безопасности", - подчеркнул Александр Вольфович.