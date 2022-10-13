Вольфович: Мобилизации в Беларуси не планируется, призывные мероприятия плановые

Общаясь с коллективом, глава Совбеза заявил, что никакой мобилизации в Беларуси не планируется. "Все призывные мероприятия военной составляющей абсолютно плановые. Сейчас у нас начинается плановый осенний призыв, поэтому паниковать не надо. Отправляйте своих детей, чтобы они морально крепли, набрались опыта, самостоятельности, возмужали. Армия, которая сегодня у нас существует, небольшая, компактная. Она одна из самых небольших на постсоветском пространстве по количественному составу. И она предназначена для того, чтобы локализовать те военные угрозы, риски, вызовы, которые сегодня исходят от наших, к сожалению, соседей", - подчеркнул Вольфович.