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Вольфович: Мобилизации в Беларуси не планируется, призывные мероприятия плановые
Все призывные мероприятия военной составляющей в Беларуси абсолютно плановые, заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович во время информирования в ОАО "Беларуськалий" по вопросам складывающейся военно-политической обстановки в стране и за рубежом, сообщаетБелТА.
Руководство силового блока по поручению главы государства встречается с трудовыми коллективами по всей стране. Сегодня прошла встреча с работниками Беларуськалия.
Общаясь с коллективом, глава Совбеза заявил, что никакой мобилизации в Беларуси не планируется. "Все призывные мероприятия военной составляющей абсолютно плановые. Сейчас у нас начинается плановый осенний призыв, поэтому паниковать не надо. Отправляйте своих детей, чтобы они морально крепли, набрались опыта, самостоятельности, возмужали. Армия, которая сегодня у нас существует, небольшая, компактная. Она одна из самых небольших на постсоветском пространстве по количественному составу. И она предназначена для того, чтобы локализовать те военные угрозы, риски, вызовы, которые сегодня исходят от наших, к сожалению, соседей", - подчеркнул Вольфович.
Фото: БелТА
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