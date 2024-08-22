Вольфович: Наши средства разведки видят все группировки, созданные на территории сопредельного государства

Сегодня оперативно-стратегическая группировка Вооруженных сил Украины "Север" насчитывает около 120 тыс. военнослужащих. Непосредственно численность украинской группировки усиления - прикрытия границы на трех направлениях – киевском, ровенском и черниговском - составляет свыше 17 тыс. человек. На постоянной основе ведется разведка нашей территории. Фиксируется систематическое нарушение белорусского воздушного пространства украинскими малоразмерными летательными средствами. Мы фиксируем это. Если в прошлом месяце было зафиксировано около 10 таких нарушений, то в августе мы уже зафиксировали около 6 нарушений воздушного пространства со стороны Украины.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси