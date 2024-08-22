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Вольфович: Наши средства разведки видят все группировки, созданные на территории сопредельного государства

Беларусь открыта к равноправному партнерству, но не приемлет провокаций и посягательств. Это подчеркнул госсекретарь Совбеза Беларуси, посещая приграничные районы, где подразделения Вооруженных Сил выполняют задачи по усилению границы.

Александр Вольфович отметил, что в Беларуси владеют геополитической обстановкой и принимают адекватные меры. Главнокомандующим было принято решение об усилении охраны границы на южном операционном направлении.


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В связи с этим сегодня там несут службу силы специальных операций, механизированные подразделения, силы и средства противовоздушной обороны с созданными группировками войск. И армейцы четко знают те задачи, которые перед ними поставлены. Ведь на них возложена задача - обеспечить безопасность Беларуси.

Сегодня оперативно-стратегическая группировка Вооруженных сил Украины "Север" насчитывает около 120 тыс. военнослужащих. Непосредственно численность украинской группировки усиления - прикрытия границы на трех направлениях – киевском, ровенском и черниговском - составляет свыше 17 тыс. человек. На постоянной основе ведется разведка нашей территории. Фиксируется систематическое нарушение белорусского воздушного пространства украинскими малоразмерными летательными средствами. Мы фиксируем это. Если в прошлом месяце было зафиксировано около 10 таких нарушений, то в августе мы уже зафиксировали около 6 нарушений воздушного пространства со стороны Украины.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси

При этом Александр Вольфович отметил, что Беларусь готова работать и взаимодействовать с нашими соседями как на западе, так и на юге исключительно на доброжелательной основе, исходя из миролюбивых и добрососедских целей, которые будут способствовать улучшению благосостояния белорусов и граждан соседних стран.

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