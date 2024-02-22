Вольфович: Недавно введенная республиканская система общественного мониторинга безопасности работает на полную мощность

Досрочно свой выбор сделал Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Общаясь с журналистами, он отметил, что обстановка сегодня непростая. Поэтому весь силовой блок в эти дни работает в усиленном режиме. В каждом ведомстве выработаны соответствующие решения, которые доложены главе государства.

Сегодня на полную мощность работает недавно введенная республиканская система общественного мониторинга безопасности. То есть это свыше 30 тыс. камер по всей стране, которые отслеживают обстановку. Информация стекается в оперативно-ситуационные штабы для моментального реагирования на ту или иную ситуацию, которая может возникнуть.

Александр Вольфович, Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси: Сегодня на полную мощность работает недавно введенная республиканская система общественного мониторинга безопасности. То есть это свыше 30 тыс. камер по всей стране, которые отслеживают обстановку. Информация стекается в оперативно-ситуационные штабы для моментального реагирования на ту или иную ситуацию, которая может возникнуть.

"Мы знаем, что не все хотят, чтобы все спокойно проходило на территории нашей страны. Некоторые наши бывшие граждане, которые убежали за рубеж, очень хотят, чтобы здесь было неспокойно, нестабильно. А народ, который живет действительно дома, на своей земле, конечно же, заинтересован в безопасности. И задача силового блока, всех людей в погонах обеспечить эту безопасность", - подчеркнул Вольфович.