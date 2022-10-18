Вольфович: Никакой мобилизации и вступления в военные действия не планируется

Запад обвиняет Беларусь, пытается втянуть в военный конфликт. Пытается милитаризоваться, проводя огромное количество учений. У нас никакой паники быть не должно. Каждый должен заниматься своим делом: вы – поднимать экономику, военные – обеспечивать безопасность нашей страны. И все будет у нас хорошо. Те структуры, которые есть для защиты государства, выполняют свои задачи. Никакой мобилизации и вступления нашей страны в военные действия не планируется. Нам это не нужно. Но свою страну мы защитим, если грянет гром. Если какие-то чумные головы переступят наши границы, мы мобилизуемся и встанем на защиту своей страны. В сегодняшних условиях силовой блок страны в состоянии обеспечить безопасность наших граждан, вас в том числе. Это надо ценить.

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