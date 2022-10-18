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Вольфович: Никакой мобилизации и вступления в военные действия не планируется

Вольфович: Никакой мобилизации и вступления в военные действия не планируется

В сегодняшних условиях силовой блок страны в состоянии обеспечить безопасность наших граждан и государства. Никакой паники быть не должно. Об этом сообщил Государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович во время встречи с коллективом унитарного предприятия "Гефест-техника" в Бресте по вопросам складывающейся военно-политической обстановки в стране и за рубежом.

Напомним, по поручению Президента встречи трудовых коллективов с руководством силового и экономического блоков в эти дни проходят по всей стране. Сегодня в Бресте такие мероприятия состоялись на УП "Гефест-техника" и в ОАО "Савушкин продукт".

Запад обвиняет Беларусь, пытается втянуть в военный конфликт. Пытается милитаризоваться, проводя огромное количество учений. У нас никакой паники быть не должно. Каждый должен заниматься своим делом: вы – поднимать экономику, военные – обеспечивать безопасность нашей страны. И все будет у нас хорошо. Те структуры, которые есть для защиты государства, выполняют свои задачи. Никакой мобилизации и вступления нашей страны в военные действия не планируется. Нам это не нужно. Но свою страну мы защитим, если грянет гром. Если какие-то чумные головы переступят наши границы, мы мобилизуемся и встанем на защиту своей страны. В сегодняшних условиях силовой блок страны в состоянии обеспечить безопасность наших граждан, вас в том числе. Это надо ценить.Фото и источник:sb.by
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