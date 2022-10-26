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Вольфович: Никакой мобилизации в Беларуси нет и не предвидится
Никакой мобилизации в Беларуси нет и не предвидится. Такое заявление сегодня сделал государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович на встрече с трудовыми коллективами Гомельской области по вопросам складывающейся военно-политической обстановки в стране и за рубежом,сообщает БелТА.
Кроме этого, обсуждались и другиеважнейшие сферы - национальная, военная, экономическая безопасность. Затронули тему проходящей призывной кампании.
"Никакой мобилизации в Беларуси нет и не предвидится. Сегодня мы нейтрализуем угрозы нашей национальной безопасности, военной безопасности имеющимся комплектом сил и средств системы национальной безопасности, военной организации государства", - сказал государственный секретарь Совета безопасности.
"Мы справляемся. Но чтобы они (Вооруженные Силы. - прим. БелТА) были боеготовыми, они должны быть укомплектованы", - уточнил он.
Александр Вольфович также отметил, что идет плановая призывная осенняя кампания. "Пусть мальчишки, кто не служил в армии, получат опыт, возмужают, найдут друзей. Служить в армии сегодня почетно", - подчеркнул он.
Фото:БелТА
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