Вольфович о нацбезопасности: Актуальными остаются вопросы военного, экономического и продовольственного шантажа

"В мире сохраняется тенденция к нарастанию угроз, в том числе вблизи границ Беларуси", - это прозвучало на открытии международной выставки "Национальная безопасность". Как отметил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович, актуальными остаются вопросы военного, экономического, биологического, продовольственного и технологического шантажа. Все это происходит на фоне непрекращающихся учений НАТО в Восточной Европе. Численность группировки войск не снижается и составляет около 30 тысяч человек в Польше, Литве и Латвии. В этой связи огромное значение уделяется развитию собственной безопасности во всех сферах.