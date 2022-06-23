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Вольфович о нацбезопасности: Актуальными остаются вопросы военного, экономического и продовольственного шантажа

"В мире сохраняется тенденция к нарастанию угроз, в том числе вблизи границ Беларуси", - это прозвучало на открытии международной выставки "Национальная безопасность". Как отметил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович, актуальными остаются вопросы военного, экономического, биологического, продовольственного и технологического шантажа. Все это происходит на фоне непрекращающихся учений НАТО в Восточной Европе. Численность группировки войск не снижается и составляет около 30 тысяч человек в Польше, Литве и Латвии. В этой связи огромное значение уделяется развитию собственной безопасности во всех сферах.

Помимо экспозиции на площадке форума организован ряд научно-практических конференций и семинаров. Тематика самая широкая - медицина, пограничный контроль, ликвидация чрезвычайных ситуаций или помощь при ДТП. Особое внимание - информационной безопасности.

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