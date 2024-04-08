3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Вольфович о том, какие перспективы откроет перед Беларусью вступление в ШОС - в "Актуальном интервью"
Какие перспективы откроет перед Беларусью вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества? Когда и где запланировано включение нашей страны в это интеграционное образование? Какие угрозы в сфере безопасности стоят сегодня во главе угла. И какую роль организация играет в установлении справедливого мироустройства взамен однополярному миру? Ответы на эти вопросы смотрите сегодня в проекте АТН "Актуальное интервью" с госсекретарем Совета безопасности Беларуси Александром Вольфовичем.
Смотрите сегодня "Актуальное интервью" с госсекретарем Совета безопасности Беларуси Александром Вольфовичем в нашем вечернем эфире.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов