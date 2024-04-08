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Вольфович о том, какие перспективы откроет перед Беларусью вступление в ШОС - в "Актуальном интервью"

Какие перспективы откроет перед Беларусью вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества? Когда и где запланировано включение нашей страны в это интеграционное образование? Какие угрозы в сфере безопасности стоят сегодня во главе угла. И какую роль организация играет в установлении справедливого мироустройства взамен однополярному миру? Ответы на эти вопросы смотрите сегодня в проекте АТН "Актуальное интервью" с госсекретарем Совета безопасности Беларуси Александром Вольфовичем.

Смотрите сегодня "Актуальное интервью" с госсекретарем Совета безопасности Беларуси Александром Вольфовичем в нашем вечернем эфире.

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