Вольфович о том, какие перспективы откроет перед Беларусью вступление в ШОС - в "Актуальном интервью"

Какие перспективы откроет перед Беларусью вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества? Когда и где запланировано включение нашей страны в это интеграционное образование? Какие угрозы в сфере безопасности стоят сегодня во главе угла. И какую роль организация играет в установлении справедливого мироустройства взамен однополярному миру? Ответы на эти вопросы смотрите сегодня в проекте АТН "Актуальное интервью" с госсекретарем Совета безопасности Беларуси Александром Вольфовичем.