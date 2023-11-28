Вольфович: Обсуждение изменений в Концепции национальной безопасности Беларуси вызывает живой интерес в обществе

Олег Романов, председатель белорусской партии "Белая Русь":

Переформатировав сознания народа, внедрив туда ложные смыслы и ценности, можно победить его без всякого оружия. И в этом смысле мы должны не только усиливать нашу военную составляющую, наш экономический потенциал, что совершенно необходимо, но и предельно активно и целенаправленно работать над обеспечением духовной безопасности общества.