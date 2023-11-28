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Вольфович: Обсуждение изменений в Концепции национальной безопасности Беларуси вызывает живой интерес в обществе

Обсуждение изменений в Концепции национальной безопасности вызывает живой интерес в обществе. Это подчеркнул Государственный секретарь Совбеза Александр Вольфович во время встречи с главами белорусских политических партий и общественных объединений. Среди участников обсуждения те, кто выступают экспертами при разработке документа, кто представляет интересы разных слоев населения.

Во время диалоговых площадок (а их уже провели более 70) все предложения берут на карандаш. С помощью обратной связи расширили пункты о сохранении семейных ценностей и защите института традиционной семьи, повышении социальной ответственности бизнеса и другие. При этом новое не вытеснит, а дополнит действующую концепцию нацбезопасности, которой более 10 лет.

Александр Вольфович, Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Мы не перечеркнули все, что заложено в действующую концепцию, а пошли таким, скажем, эволюционным путем. Проработали каждую главу, внесли корректировки в базовые понятия, уточнили тенденции международной обстановки и связанные с ними различные категории, индикаторы национальной безопасности. Появилась новая сфера биологической безопасности.
Олег Романов, председатель белорусской партии "Белая Русь":
Переформатировав сознания народа, внедрив туда ложные смыслы и ценности, можно победить его без всякого оружия. И в этом смысле мы должны не только усиливать нашу военную составляющую, наш экономический потенциал, что совершенно необходимо, но и предельно активно и целенаправленно работать над обеспечением духовной безопасности общества.

Все предложения, озвученные представителями политических партий и общественных объединений, также учтут при доработке Концепции национальной безопасности. Обновленный документ планируют представить до конца года.

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