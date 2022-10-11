Паниковать не стоит, военно-политическая обстановка контролируется силовым блоком, считает Вольфович

Нам сегодня нужно: первое - донести до всего населения, что уже происходит; второе - подготовиться к любым вариантам развития событий и третье - навести порядок в умах всех слоев населения. Главное и основное - это правда. Обычным белорусам надо заниматься своими повседневными делами, развивать свою страну, каждый на своем месте должен решать свои задачи. И, наверное, не забывать, что есть те, кому положено защищать Родину, и они готовы выполнить свою задачу. Кроме того, есть те, кто готов стать в ряды защитников Родины.

