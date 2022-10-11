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Паниковать не стоит, военно-политическая обстановка контролируется силовым блоком, считает Вольфович
Паниковать не стоит, военно-политическая обстановка силовым блоком контролируется. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности во время информирования по вопросам складывающейся военно-политической обстановки в стране и за рубежом.
Александр Вольфович отметил, что ситуация вокруг нашей страны сегодня остается действительно напряженной и имеет тенденцию к обострению. Вместе с тем паниковать не стоит, акцентировал госсекретарь.
Александр Лукашенко на совещании неделю назад поручил проинформировать общественность о военно-политической обстановке в стране. Подобный формат информирования не единичный. Белорусы должны понимать в мельчайших подробностях, что происходит. Поэтому уже сегодня схожие брифинги начнутся на предприятиях страны.
Нам сегодня нужно: первое - донести до всего населения, что уже происходит; второе - подготовиться к любым вариантам развития событий и третье - навести порядок в умах всех слоев населения. Главное и основное - это правда. Обычным белорусам надо заниматься своими повседневными делами, развивать свою страну, каждый на своем месте должен решать свои задачи. И, наверное, не забывать, что есть те, кому положено защищать Родину, и они готовы выполнить свою задачу. Кроме того, есть те, кто готов стать в ряды защитников Родины.
Во время информирования представителей госаппарата свой месседж о том, что происходит сегодня в Беларуси и вокруг страны, донесли министры обороны и экономики, а также председатели ГПК и КГБ. В частности, глава Комитета госбезопасности рассказал о том, что переломный момент в спецоперации в Украине может наступить в ноябре-феврале. Иван Тертель отметил, что произойдет это в том случае, если Российская Федерация качественно проведет мобилизацию, обеспечит свою группировку техническими средствами и передовым вооружением. Тогда боевые действия вступят в ключевую фазу.
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