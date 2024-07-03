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Вольфович: Парад не нацелен на демонстрацию угрозы Западу
Парад в День Независимости в Минске демонстрирует готовность Беларуси защитить народ и национальные интересы. Об этом заявил журналистам государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, сообщает БЕЛТА.
Некоторые эксперты на Западе считают проведение парада в Минске в День Независимости сигналом силы в отношении их стран - мол, Беларусь не намерена больше чертить красные линии и готова ответить на любую угрозу. В этой связи Александра Вольфовича спросили, как он расценивает проведение парада с точки зрения геополитики.
"Это очень важное историческое событие, которым белорусский народ очень дорожит. Ведь День Независимости 3 июля приурочен к историческим фактам - ровно 80 лет назад был освобожден Минск и завершен первый этап операции "Багратион". Большая часть территории Беларуси была освобождена", - напомнил он. Завершилась эта важнейшая стратегическая операция с освобождением Польши, стран Балтии, продемонстрировав мощь Красной армии, патриотизм советского народа. "Поэтому значение парада и этой даты (3 июля, Дня Независимости. - Прим. БЕЛТА) для белорусского народа очень велико. Мы ценим, помним свою историю, гордимся ей", - подчеркнул госсекретарь Совбеза.
По поводу неких красных линий он сказал: "Парад не нацелен на демонстрацию угрозы Западу. Ни в коей мере. Мы никому никогда не угрожали и не угрожаем. Но мы продемонстрировали то, что есть на вооружении ВС Беларуси и на вооружении нашего стратегического партнера - Российской Федерации. И это не все, что мы могли бы показать. Современных образцов техники, средств вооружения гораздо больше. А продемонстрированы лучшие образцы, которые есть на вооружении".
"Парад демонстрирует готовность защитить наш народ и национальные интересы, готовность обеспечить мир и безопасность на территории нашей страны и западных границ Союзного государства. Он нацелен на демонстрацию мирных инициатив и доброжелательного отношения нашей страны ко всем - соседям в первую очередь и всем странам, которые хотят жить в мире и сотрудничать с нами. Только это", - подчеркнул Александр Вольфович.
Он обратил внимание, что в параде принимали участие представители дружественных для Беларуси стран, что свидетельствует о единстве интересов по обеспечению общей безопасности.
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