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Вольфович: Политические партии - своеобразные мосты между государством и людьми
Роль белорусских партий в политической жизни страны и в предстоящей избирательной кампании с их руководителями обсудил накануне на встрече Генеральный секретарь Совета Безопасности.
Особое внимание Александр Вольфович уделил электоральной функции. В единый день голосования, который в следующем году пройдет в стране впервые, представители четырех зарегистрированных партий будут участвовать в составе избирательных комиссий, выступят как наблюдатели и выдвинут своих кандидатов в депутаты. Александр Вольфович отметил, что партии - своеобразные мосты между государством и людьми, на которые возложены определенные задачи.
Во-первых, объединять людей. Во-вторых, проводить так называемый политический ликбез, т.е. выполнять образовательную функцию. Любые партии должны идти вместе с теми интересами, которое проводит государство, отстаивать национальные интересы, но в рамках своего видения, своих политических взглядов.
Представители политических партий и общественных объединений также во время диалоговой площадки вносили свои предложения в обновление Концепции национальной безопасности. Документ планируют доработать до конца года.
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