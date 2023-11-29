ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Вольфович: Политические партии - своеобразные мосты между государством и людьми

Роль белорусских партий в политической жизни страны и в предстоящей избирательной кампании с их руководителями обсудил накануне на встрече Генеральный секретарь Совета Безопасности.

Особое внимание Александр Вольфович уделил электоральной функции. В единый день голосования, который в следующем году пройдет в стране впервые, представители четырех зарегистрированных партий будут участвовать в составе избирательных комиссий, выступят как наблюдатели и выдвинут своих кандидатов в депутаты. Александр Вольфович отметил, что партии - своеобразные мосты между государством и людьми, на которые возложены определенные задачи.

Во-первых, объединять людей. Во-вторых, проводить так называемый политический ликбез, т.е. выполнять образовательную функцию. Любые партии должны идти вместе с теми интересами, которое проводит государство, отстаивать национальные интересы, но в рамках своего видения, своих политических взглядов.
Александр Вольфович, Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси

Представители политических партий и общественных объединений также во время диалоговой площадки вносили свои предложения в обновление Концепции национальной безопасности. Документ планируют доработать до конца года.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все