Вольфович: Политические партии - своеобразные мосты между государством и людьми

Роль белорусских партий в политической жизни страны и в предстоящей избирательной кампании с их руководителями обсудил накануне на встрече Генеральный секретарь Совета Безопасности.

Особое внимание Александр Вольфович уделил электоральной функции. В единый день голосования, который в следующем году пройдет в стране впервые, представители четырех зарегистрированных партий будут участвовать в составе избирательных комиссий, выступят как наблюдатели и выдвинут своих кандидатов в депутаты. Александр Вольфович отметил, что партии - своеобразные мосты между государством и людьми, на которые возложены определенные задачи.