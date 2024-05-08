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Вольфович: Политики сделали все возможное, чтобы сегодня история в Украине перевернулась с ног на голову

Тот, кто забывает историю, рискует вернуться к трагическим событиям 80-летней давности. Как, например, это происходит у нашей южной соседки. Так называемая украинская элита держит народ в заложниках своих политических амбиций, пытаясь перевернуть историю.

Народ Украины, такой же добросовестный, дружественный, трудолюбивый, сегодня испытывает то, что не должен испытывать по воле своих политиков и тех людей, которые пошли на поводу у коллективного Запада. Большинство маршалов и героев Советского Союза были выходцами из Украины. Политики сделали все возможное, чтобы сегодня история в Украине перевернулась с ног на голову. Мы видим, к чему это все привело, и не хотим, чтобы в Беларуси произошло подобное.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси

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