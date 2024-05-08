Вольфович: Политики Запада забыли трагические события 80-летней давности и развязали новую гибридную войну

Западные политики забыли трагические события 80-летней давности и развязали новую гибридную войну. Об этом сказал госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, выступая на митинге ко Дню Победы в Борисове.

Участники мероприятия собрались у памятника легендарному танковому экипажу лейтенанта Павла Рака, чтобы вспомнить всех, кто героически сражался в годы Великой Отечественной войны и ценой своей жизни приближал победный май 45-го. В память о них к подножию монумента легли цветы.

Говоря о подвиге экипажа, Александр Вольфович подчеркнул, что эти молодые ребята совершили "прыжок в бессмертие". Прорвавшись по еще не разрушенному мосту, они ворвались в оккупированный немецко-фашистскими захватчиками город и 16 часов в одиночку вели бой с вражеским гарнизоном.



В Беларуси видят риски и вызовы, которые могут перерасти в реальные угрозы национальной безопасности. А потому вопросы исторической памяти и патриотизма отнесены к нашим национальным интересам. И мы их будем защищать, подчеркнул госсекретарь Совета безопасности.