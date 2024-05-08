3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Вольфович: Политики Запада забыли трагические события 80-летней давности и развязали новую гибридную войну
Западные политики забыли трагические события 80-летней давности и развязали новую гибридную войну. Об этом сказал госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, выступая на митинге ко Дню Победы в Борисове.
Участники мероприятия собрались у памятника легендарному танковому экипажу лейтенанта Павла Рака, чтобы вспомнить всех, кто героически сражался в годы Великой Отечественной войны и ценой своей жизни приближал победный май 45-го. В память о них к подножию монумента легли цветы.
Говоря о подвиге экипажа, Александр Вольфович подчеркнул, что эти молодые ребята совершили "прыжок в бессмертие". Прорвавшись по еще не разрушенному мосту, они ворвались в оккупированный немецко-фашистскими захватчиками город и 16 часов в одиночку вели бой с вражеским гарнизоном.
В Беларуси видят риски и вызовы, которые могут перерасти в реальные угрозы национальной безопасности. А потому вопросы исторической памяти и патриотизма отнесены к нашим национальным интересам. И мы их будем защищать, подчеркнул госсекретарь Совета безопасности.
Александр Вольфович также встретится с воспитанниками Борисовского кадетского училища, открытого 2 года назад. Также сегодня в храме Рождества Христова состоялись молебен и молитва о почивших воинах, а также возложение цветов к братской могиле.
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ