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Вольфович представил в Москве нового генсека ОДКБ
Церемония представления генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова сегодня прошла в Москве.
Слова поздравления от Александра Лукашенко новому генсеку передал государственный секретарь Совета безопасности нашей страны. С ноября 2022-го Беларусь председательствует в организации, в связи с чем на Александра Вольфовича возложены обязанности председателя Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.
Также сегодня состоялись двусторонние переговоры генерала Вольфовича и Имангали Тасмагамбетова.
Стороны рассмотрели актуальные вопросы международной и региональной безопасности, обменялись мнениями о ситуации в зоне ответственности ОДКБ. И конечно, отдельное внимание уделили координации усилий по реализации приоритетных направлений деятельности ОДКБ в этом году.
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