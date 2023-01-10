Вольфович представил в Москве нового генсека ОДКБ

Церемония представления генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова сегодня прошла в Москве.

Слова поздравления от Александра Лукашенко новому генсеку передал государственный секретарь Совета безопасности нашей страны. С ноября 2022-го Беларусь председательствует в организации, в связи с чем на Александра Вольфовича возложены обязанности председателя Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

Также сегодня состоялись двусторонние переговоры генерала Вольфовича и Имангали Тасмагамбетова.

