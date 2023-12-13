Вольфович провел встречи с премьер-министром Вьетнама и министром общественной безопасности

Углубление сотрудничества в сфере безопасности продолжают Беларусь и Вьетнам. В Ханое с рабочим визитом находится белорусская делегация во главе с госсекретарем Совбеза. Александр Вольфович уже провел встречи с премьер-министром Вьетнама, а также министром общественной безопасности. Состоялся обмен мнениями по вопросам международной и региональной безопасности, обсудили противостояние новым вызовам и угрозам, а также взаимодействие в политической и экономической сферах. Как было отмечено, в течение последнего времени совместная работа в сфере безопасности приобрела конструктивный характер, повысился уровень и содержательность взаимных визитов. Об этом свидетельствует количество подписанных и реализуемых документов. Обе стороны также едины во мнении - сегодня на международной арене необходимо говорить о мире и надо противостоять гибридному влиянию на страны.