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Вольфович рассказал о наращивании взаимодействия Беларуси и России в сфере безопасности
Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович рассказал о наращивании взаимодействия Беларуси и России в сфере безопасности, сообщает БЕЛТА.
В Минске в рамках проведения ежегодных консультаций аппаратов советов безопасности Беларуси и России 7 июня проходит встреча Александра Вольфовича с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.
"Сегодня была проведена очередная двусторонняя встреча с моим российским коллегой Николаем Патрушевым. Были также проведены консультации аппаратов советов безопасности, на которых рассматривались вопросы стратегического партнерства в сфере обеспечения безопасности Союзного государства. В частности, рассматривались вопросы, связанные с информационной безопасностью в развязанной гибридной войне против Союзного государства", - сообщил Вольфович.
По словам госсекретаря Совета безопасности, рассмотрены вопросы военно-технического сотрудничества. "Был проведен глубокий анализ военно-технической сферы. Кроме того, было принято решение, что нужно актуализировать и проводить работу по развитию стратегических документов. В частности, документов, которые позволят работать над обеспечением безопасности Беларуси и России, что будет способствовать защите наших национальных интересов", - считает Александр Вольфович.
Также отмечено, что план основных направлений информационной безопасности, рассчитанный на период с 2019 по 2020 год и продленный до 2022 года, был реализован по всем направлениям. "Принято решение, что нужно начать работу по разработке нового плана основных направлений российско-белорусского сотрудничества в сфере обеспечения информационной безопасности. Это одно из основных направлений. Данный план станет основой для практической реализации концепции информационной безопасности, которая была утверждена в начале 2023 года", - сказал он.
Госсекретарь Совета безопасности подчеркнул, что на консультации рассмотрены все запланированные вопросы. "Нерассмотренных вопросов нет, за скобками ничего не осталось. По-другому у стратегических партнеров быть и не может. Сегодняшняя работа послужит дальнейшим шагом в укреплении стратегического партнерства и развитии наших интеграционных связей. Это будет способствовать защите от угроз, которые сегодня представляют опасность для наших народов", - заключил Александр Вольфович.
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