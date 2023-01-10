Вольфович: Региональная группировка войск, которая развернута на территории Беларуси, носит исключительно оборонительный характер

К сожалению, и Польша, и прибалтийские государства нацелены на милитаризацию, увеличение военной составляющей, военной активности, развертывание новых соединений и воинских частей, вооружение новыми образцами военной техники не оборонительного, а наступательного характера. Как это можно расценивать? Только как заявку на какую-то агрессию. И разведывательные полеты, и количество проводимых учений - все это не может способствовать миру и безопасности. Беларусь, безусловно, отслеживает складывающуюся у ее границ обстановку. Недавнее решение президентов Беларуси и России о развертывании на территории Беларуси региональной группировки войск свидетельствует о том, что мы предпринимаем шаги прежде всего для стратегического сдерживания, остужения голов некоторых западных политиков. Региональная группировка войск, которая развернута на территории Беларуси, имеет исключительно оборонительную направленность и предназначена для защиты границ Союзного государства и, соответственно, западной границы ОДКБ.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси