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Вольфович: Региональная группировка войск, которая развернута на территории Беларуси, носит исключительно оборонительный характер
Региональная группировка войск, которая развернута на территории Беларуси, носит исключительно оборонительный характер. Ее цель - защита границ Союзного государства и западных рубежей ОДКБ. Об этом сегодня в Москве заявил госсекретарь Совета безопасности Беларуси.
По словам Александра Вольфовича, сейчас для решения вопросов международной и региональной безопасности необходимо задействовать политический и дипломатический потенциал стран - участниц ОДКБ. Тем не менее ОДКБ - это военно-политический блок, недружественные нам страны должны об этом помнить. В частности, речь шла о планах Польши по развертыванию новой дивизии у границ Беларуси. И это, как отметил госсекретарь Совбеза, агрессивный шаг не только по отношению к Союзному государству, но и по отношению к ОДКБ.
К сожалению, и Польша, и прибалтийские государства нацелены на милитаризацию, увеличение военной составляющей, военной активности, развертывание новых соединений и воинских частей, вооружение новыми образцами военной техники не оборонительного, а наступательного характера. Как это можно расценивать? Только как заявку на какую-то агрессию. И разведывательные полеты, и количество проводимых учений - все это не может способствовать миру и безопасности. Беларусь, безусловно, отслеживает складывающуюся у ее границ обстановку. Недавнее решение президентов Беларуси и России о развертывании на территории Беларуси региональной группировки войск свидетельствует о том, что мы предпринимаем шаги прежде всего для стратегического сдерживания, остужения голов некоторых западных политиков. Региональная группировка войск, которая развернута на территории Беларуси, имеет исключительно оборонительную направленность и предназначена для защиты границ Союзного государства и, соответственно, западной границы ОДКБ.
Также сегодня в Москве официально представили нового генерального секретаря ОДКБ. Следующие три года им будет представитель Казахстана Имангали Тасмагамбетов. Уже в феврале он планирует посетить Беларусь. Слова поздравления от Александра Лукашенко новому генсеку передал государственный секретарь Совета безопасности нашей страны. С ноября прошлого года Беларусь председательствует в организации, в связи с чем на Александра Вольфовича возложены обязанности председателя Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.
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