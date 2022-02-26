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Вольфович: Риски и вызовы в сегодняшнем мире требуют внесения изменений и дополнений в Основной закон государства

Мы ни в коем случае не ломаем нашу Конституцию. Она достаточно работоспособная. Но те риски и вызовы, которые мы наблюдаем в сегодняшнем мире, требуют внесения изменений и дополнений в Основной закон государства. Об этом сегодня заявил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. Он проголосовал сегодня досрочно на республиканском референдуме.

Сегодня досрочно также проголосовал и министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский, отметив, что завтра, в основной день голосования, сотрудники МЧС будут, в том числе, обеспечивать безопасность.

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