Вольфович: Сегодня по всему миру идет борьба за молодые умы
Обновленная Концепция нацбезопасности вызвала интерес в белорусском обществе. Это отметил сегодня госсекретарь Совета безопасности страны, общаясь с журналистами перед встречей с руководителями белорусских вузов в столице. По инициативе министра образования Александр Вольфович рассказал ректорам о текущем положении дел как в Беларуси, так и за рубежом, о современных вызовах и угрозах для нашей страны. Идеологическое воспитание молодежи - еще одна тема встречи. Сегодня по всему миру идет борьба за молодые умы. И в Беларуси делается все, чтобы воспитать из молодого поколения патриотов.
Хочу довести ту обстановку, пожелания к процессу обучения, воспитания, затронуть тему военно-патриотического воспитания. Хотел бы задать некоторые вопросы ректорам. Конечно, сразу не буду ждать от них ответа. Дам им время для того, чтобы они это обдумывали и подали в виде своих мыслей, предложений в Государственный секретариат Совета безопасности. Как обучать студентов на военных кафедрах, как вообще они смотрят и относятся к тому, чтобы студентов призывать в Вооруженные силы. И уже на военных кафедрах можно уменьшить количество часов для обучения в последующем.
Это очень важно - организовать информационно-просветительскую работу. Меня радует то, что реакция молодежи разная. Я вижу, что большинство, костяк, - это люди, которые воспринимают нашу информацию, являются нашими единомышленниками. Есть, кто настроен критически. Так это же и хорошо. Это значит, что у нас живое, нормальное общество. Оно должно чуть-чуть критически воспринимать опыт старшего поколения. А это вызов нам. Когда есть дискуссия, диалог, а он есть, значит, мы работает правильно.
Обновленная Концепция нацбезопасности - это один из механизмов защиты наших национальных интересов. Все новеллы документа сведены в 5 блоков и активно обсуждаются на "Диалоговых площадках". Эту работу планируется активизировать и на базе вузов.
Фото:БЕЛТА