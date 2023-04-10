Вольфович: Сегодня по всему миру идет борьба за молодые умы

Хочу довести ту обстановку, пожелания к процессу обучения, воспитания, затронуть тему военно-патриотического воспитания. Хотел бы задать некоторые вопросы ректорам. Конечно, сразу не буду ждать от них ответа. Дам им время для того, чтобы они это обдумывали и подали в виде своих мыслей, предложений в Государственный секретариат Совета безопасности. Как обучать студентов на военных кафедрах, как вообще они смотрят и относятся к тому, чтобы студентов призывать в Вооруженные силы. И уже на военных кафедрах можно уменьшить количество часов для обучения в последующем.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси