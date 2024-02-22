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Вольфович: Военная организация Беларуси - это надежная опора белорусской государственности

Военная организация Беларуси - это надежная опора белорусской государственности - это школа мужества и патриотизма. Заявил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович, выступая на торжественном собрании в Минске. Праздник во Дворце Республики, куда сегодня собрались представители всего силового блока, приурочен ко Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси.

Гостей также поздравил министр обороны. Как отметил Виктор Хренин, белорусы на генетическом уровне приобрели неприятие любой вооруженной агрессии, выстояв в мировых войнах. Сегодня День защитников Отечества приобретает новое значение и смысл, и становится символом сплочения против всех возникающих серьезных вызовов и угроз.

Мы сегодня видим, что наши люди стремятся, желают, хотят защищать Родину, выполнять сложные и ответственные задачи по сохранению мира и безопасности нашей страны. Самое главное, наша общая заслуга - это то, что, несмотря на сложные условия, мы можем отмечать праздники, трудиться, растить детей в мирной стране. Сегодня мы все, белорусы, видим: нам есть что беречь, нам есть что защищать. А мы, люди военные, сделаем все, чтобы так было и впредь.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси

И как было отмечено, созданная в Беларуси система национальной безопасности сегодня является гарантом суверенитета и независимости. На вооружении у белорусской армии - самые современные образцы военной техники. Но главное, что в ней служат профессионалы и патриоты страны, способные противостоять современным гибридным войнам и защитить белорусов. В праздничный день традиционно отдают дань памяти всем, кто в разное время погиб за свободу и независимость Беларуси.

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