Вольфович: Военная организация Беларуси - это надежная опора белорусской государственности

Мы сегодня видим, что наши люди стремятся, желают, хотят защищать Родину, выполнять сложные и ответственные задачи по сохранению мира и безопасности нашей страны. Самое главное, наша общая заслуга - это то, что, несмотря на сложные условия, мы можем отмечать праздники, трудиться, растить детей в мирной стране. Сегодня мы все, белорусы, видим: нам есть что беречь, нам есть что защищать. А мы, люди военные, сделаем все, чтобы так было и впредь.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси