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Вольфович встретился с курсантами и преподавателями Могилевского института МВД

Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович встретился сегодня с курсантами и преподавателями Могилевского института МВД. Речь шла об использовании в образовании современных информационных технологий. Отмечен вклад сотрудников по внедрению своих научных разработок в практическую деятельность. Александр Вольфович познакомился с базой по подготовке офицеров, возможностями использования криминалистических полигонов, тиров и спортивных объектов.

Упор в подготовке курсантов преподавателями, руководством института делается прежде всего на подготовку защитников, патриотов своей страны. И, конечно же, глядя на ту базу, которая сегодня создана, - шикарная база для подготовки будущих милиционеров, конечно же, сделает из них высокопрофессиональных специалистов своего дела.
Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности Беларуси

Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес тех, кто работает над сохранением истории института. Здесь работает экспозиция, посвященная, в том числе, милиционерам - героям Великой Отечественной войны.

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