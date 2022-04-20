Вольфович встретился с курсантами и преподавателями Могилевского института МВД

Упор в подготовке курсантов преподавателями, руководством института делается прежде всего на подготовку защитников, патриотов своей страны. И, конечно же, глядя на ту базу, которая сегодня создана, - шикарная база для подготовки будущих милиционеров, конечно же, сделает из них высокопрофессиональных специалистов своего дела.

Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности Беларуси