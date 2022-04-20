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Вольфович встретился с курсантами и преподавателями Могилевского института МВД
Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович встретился сегодня с курсантами и преподавателями Могилевского института МВД. Речь шла об использовании в образовании современных информационных технологий. Отмечен вклад сотрудников по внедрению своих научных разработок в практическую деятельность. Александр Вольфович познакомился с базой по подготовке офицеров, возможностями использования криминалистических полигонов, тиров и спортивных объектов.
Упор в подготовке курсантов преподавателями, руководством института делается прежде всего на подготовку защитников, патриотов своей страны. И, конечно же, глядя на ту базу, которая сегодня создана, - шикарная база для подготовки будущих милиционеров, конечно же, сделает из них высокопрофессиональных специалистов своего дела.
Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес тех, кто работает над сохранением истории института. Здесь работает экспозиция, посвященная, в том числе, милиционерам - героям Великой Отечественной войны.
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