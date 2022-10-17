Вольфович: Запад хочет втянуть Беларусь в гущу событий

- К сожалению, наблюдается обострение военно-политической обстановки. Наши СМИ довольно объективно и быстро реагируют на все изменения и доводят информацию до народа. Поскольку, чтобы разобраться в обстановке, нужно четко представлять картину происходящего, - отметил А. Вольфович. - К сожалению, коллективный Запад делает все ставки, чтобы втянуть Беларусь, этот миролюбивый уголок в центре Европы, в гущу событий. Они уже столкнули лбами украинцев и россиян. И в это горнило хотят еще втянуть белорусов. Нет, мы на это не нацелены. Беларусь всегда ставила перед собой целью решение всех вопросов только мирным путем, путем мирных переговоров, на площадках, которые мы предоставляем и предлагаем для ведения переговоров и конструктивного диалога. Западу это не нужно. Он нацелен на военную составляющую. И всеми фибрами души подталкивает Украину к тому, чтобы шла эта братоубийственная война. По-другому это не назовешь. Просто напичкивают Украину боеприпасами, ракетами, другим тяжелым вооружением, чтобы продолжать то, что сегодня там происходит.

