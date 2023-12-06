Вольфович: Запад пытается задушить Беларусь, делая из нас страну-агрессора

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Мы пытаемся нормализовать обстановку, создать элементарные условия для людей. Соседние "демократы" об этом не думают. Надо все решать мирным путем, не раз об этом говорил Президент. Нужно искать точки соприкосновения, находить пути решения, чтобы люди жили в мире и добрососедстве. Это самое главное. Мир и безопасность - это самые главные категории, которых сегодня не хватает земному шару.