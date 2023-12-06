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Вольфович: Запад пытается задушить Беларусь, делая из нас страну-агрессора
Запад пытается задушить Беларусь, делая из нас страну-агрессора. Такое мнение высказал госсекретарь Совета безопасности на встрече с личным составом Брестской пограничной группы. Александр Вольфович рассказал об основных тенденциях военно-политической обстановки, а так же о том, что из Беларуси делают страну-агрессора и создают коллапс на границе.
Госсекретарь отметил, что по дороге в Брест лично оценил масштаб скопления большегрузов на границе. Сейчас въезда в Евросоюз через погранпереход "Козловичи" ожидают более 1200 фур. Из-за действий польской стороны европейские компании несут убытки, перевозчики испытывают неудобства.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Мы пытаемся нормализовать обстановку, создать элементарные условия для людей. Соседние "демократы" об этом не думают. Надо все решать мирным путем, не раз об этом говорил Президент. Нужно искать точки соприкосновения, находить пути решения, чтобы люди жили в мире и добрососедстве. Это самое главное. Мир и безопасность - это самые главные категории, которых сегодня не хватает земному шару.
Во время встречи с пограничниками госсекретарь остановился на угрозах, которые формируются вокруг нашей страны. Также ознакомил офицеров с проектом обновленной Концепции национальной безопасности.
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