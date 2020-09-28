«Отрезвили» торговую сеть. Волгоградские полицейские изъяли из незаконного оборота крупную партию спиртосодержащей и табачной продукции. Предварительно установлено, что злоумышленники действовали с декабря 2019 года. Они приобретали крупные партии немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий и затем реализовывали товар в розницу на своей территории. В ходе обысков в складских помещениях, домах и гаражных боксах, принадлежащих фигурантам, полицейские обнаружили более 44 тысяч бутылок алкогольной продукции, около 22 тонн спирта, 28 тысяч пачек сигарет, крупные суммы денег, а также электронные носители информации и черновые записи, имеющие доказательственное значение для уголовных дел.



Ирина Волк, официальный представитель МВД России: "В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские при силовой поддержке Росгвардии задержали пятерых подозреваемых. Двоим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным - мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на документирование противоправной деятельности подозреваемых".



Добавлю, что с начала текущего года полицейские только в Волгоградской области возбудили 12 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом контрафактных алкоголя и сигарет. К уголовной ответственности привлечены 17 человек.



