Волк пытался напасть на людей в Пинском районе

В лесу Пинского района волк пытался напасть на людей. Хищник попытался напасть на работавших лесников, но мужчины успели сесть на служебный транспорт и покинуть лес. По внешним признакам волк выглядит и ведет себя как бешеный: шерсть клочковатая, походка вялая, прихрамывает. Поиском хищника занялись охотники и пограничники.

