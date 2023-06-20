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Волковыск встречает участников автопробега "Дорогами памяти и подвига", который соединит Архангельск и Брест
Волковыск 20 июня встречает участников автопробега "Дорогами памяти и подвига", который соединит Архангельск и Брест.
В Беларусь приехали поисковики, педагоги и курсанты Архангельского учебного поискового центра, чтобы отдать дань уважения соотечественникам, которые погибли в годы Великой Отечественной войны на белорусской земле.
Участники автопробега уже проехали Витебскую и Минскую области. Сегодня в Волковысском районе посетили мемориальный комплекс "Шауличи". В 1943 году деревню вместе с жителями сожгли каратели. Патриоты возложили цветы к памятнику погибшим односельчанам.
Вот такие места, как Шауличи, это действительно место памяти, место, куда должен приехать, мне кажется, любой гражданин как Беларуси, так и России. Такие места, как Хатынь, Брестская крепость хотя бы раз в жизни, но мы должны посетить, потому что без прошлого нет будущего. Если мы забудем о прошедшей войне, обязательно наступит новая война.
Брестская крепость станет конечной точкой автопробега. 22 июня его участники встретят там скорбный день начала Великой Отечественной войны.
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