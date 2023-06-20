Волковыск встречает участников автопробега "Дорогами памяти и подвига", который соединит Архангельск и Брест

Вот такие места, как Шауличи, это действительно место памяти, место, куда должен приехать, мне кажется, любой гражданин как Беларуси, так и России. Такие места, как Хатынь, Брестская крепость хотя бы раз в жизни, но мы должны посетить, потому что без прошлого нет будущего. Если мы забудем о прошедшей войне, обязательно наступит новая война.

Елена Недзвецкая, руководитель автопробега "Дорогами памяти и подвига", директор Архангельского регионального учебного поискового центра (Россия)