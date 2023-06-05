Volkswagen представил свой самый большой электромобиль

Немецкий концерн Volkswagen представилсвой самый большой электромобиль. Речь идет о Volkswagen ID Buzz, длина которого составляет 4,9 метра, что позволило установить третий ряд и существенно увеличить багажное отделение, пишет sb.by.



Внешне электрический микроавтобус практически ничем не отличается от стандартной версии и придерживается того же ретро-стиля в духе Volkswagen Т1, с которого и были взяты основные дизайнерские элементы для создания образа электрокара. Благодаря увеличенной колесной базеинженерам удалось добавить третий ряд сидений именно для этой версии. И теперь она доступна либо в шести-, либо в семиместном исполнении. Кроме того, увеличилось багажное отделение. С разложенными задними сиденьями его объем составляет 306 литров. Если сложить сиденья, он достигнет почти 2,5 тысячи литров.



Интерьер электрокара встретит покупателей экокожей, а также предложит электропривод сидений, подогрев руля и кресел, а за доплату можно оснастить минивэн панорамной крышей с изменяемой тонировкой в зависимости от силы света, которая попадает на него.



Запас хода в компании пока не разглашают, но, по предварительным данным, известно, что он должен превысить показатель 400 километров.

Фото взято из Интернета