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Volkswagen представил свой самый большой электромобиль
Немецкий концерн Volkswagen представилсвой самый большой электромобиль. Речь идет о Volkswagen ID Buzz, длина которого составляет 4,9 метра, что позволило установить третий ряд и существенно увеличить багажное отделение, пишет sb.by.
Внешне электрический микроавтобус практически ничем не отличается от стандартной версии и придерживается того же ретро-стиля в духе Volkswagen Т1, с которого и были взяты основные дизайнерские элементы для создания образа электрокара. Благодаря увеличенной колесной базеинженерам удалось добавить третий ряд сидений именно для этой версии. И теперь она доступна либо в шести-, либо в семиместном исполнении. Кроме того, увеличилось багажное отделение. С разложенными задними сиденьями его объем составляет 306 литров. Если сложить сиденья, он достигнет почти 2,5 тысячи литров.
Интерьер электрокара встретит покупателей экокожей, а также предложит электропривод сидений, подогрев руля и кресел, а за доплату можно оснастить минивэн панорамной крышей с изменяемой тонировкой в зависимости от силы света, которая попадает на него.
Запас хода в компании пока не разглашают, но, по предварительным данным, известно, что он должен превысить показатель 400 километров.
Фото взято из Интернета
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