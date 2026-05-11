Волна родительской паники: сколько на самом деле стоят путевки в детские оздоровительные лагеря
Детский лагерь по цене отдыха в Дубае? В соцсетях поднялась волна родительской паники из-за стоимости путевок на оздоровление детей. Однако большую часть расходов берет на себя государство, родителям остается оплатить около 10 %. Всего возможность отдохнуть по льготной стоимости получат порядка 400 тыс. ребят.
Отправить детей в лагерь - задача не из простых. Нужно учесть некоторые нюансы: программа, вариант пребывания и, конечно, главное для родителя - цена вопроса. Но выбрать точно есть из чего. Летом по всей стране будут работать порядка 6 тыс. лагерей, из них примерно 4,5 тыс. - с дневным пребыванием, остальные - с круглосуточным. Всего в планах оздоровить 400 тыс. ребят.
Средняя стоимость путевки с круглосуточным пребыванием на 15 дней составит около 750 рублей. Что касается дневного пребывания, путевка в среднем обойдется в 175 рублей.
Самое время вспомнить о дотациях: кому они полагаются и сколько процентов от стоимости берет на себя государство.
"Стоимость путевки в детский оздоровительный лагерь в среднем составляет около 750 рублей. Каждая такая путевка для каждого ребенка удешевляется на 302 рубля, следовательно, родители смогут оплатить в среднем около 450 рублей. Это стоимость путевки в загородный лагерь на 15 дней. Такие путевки удешевляются за счет средств местных бюджетов, профсоюзов, нанимателей и других источников. Поэтому размер дополнительного удешевления ограничен 90 % от стоимости путевки", - рассказал замначальника отдела Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Алексей Желенков.
Важный нюанс: родитель должен заплатить за удешевленную путевку не менее 10 %. Значит, если средняя цена путевки составляет 750 рублей, минимум, который обязан оплатить законный представитель, - 75 рублей.
Стоит сказать, что некоторые родители, не разобравшись в вопросе, начали нагнетать обстановку в соцсетях и родительских чатах по поводу цен на путевки в лагерь, мол, дешевле слетать за границу.