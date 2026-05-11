Детский лагерь по цене отдыха в Дубае? В соцсетях поднялась волна родительской паники из-за стоимости путевок на оздоровление детей. Однако большую часть расходов берет на себя государство, родителям остается оплатить около 10 %. Всего возможность отдохнуть по льготной стоимости получат порядка 400 тыс. ребят.

Отправить детей в лагерь - задача не из простых. Нужно учесть некоторые нюансы: программа, вариант пребывания и, конечно, главное для родителя - цена вопроса. Но выбрать точно есть из чего. Летом по всей стране будут работать порядка 6 тыс. лагерей, из них примерно 4,5 тыс. - с дневным пребыванием, остальные - с круглосуточным. Всего в планах оздоровить 400 тыс. ребят.

Средняя стоимость путевки с круглосуточным пребыванием на 15 дней составит около 750 рублей. Что касается дневного пребывания, путевка в среднем обойдется в 175 рублей.

Волна родительской паники: сколько на самом деле стоят путевки в детские оздоровительные лагеря news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3788ec89-1f6a-4c10-9a5c-5264a9fec584/conversions/006e639c-e5dc-4873-bcb5-450f97dbfa74-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3788ec89-1f6a-4c10-9a5c-5264a9fec584/conversions/006e639c-e5dc-4873-bcb5-450f97dbfa74-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3788ec89-1f6a-4c10-9a5c-5264a9fec584/conversions/006e639c-e5dc-4873-bcb5-450f97dbfa74-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3788ec89-1f6a-4c10-9a5c-5264a9fec584/conversions/006e639c-e5dc-4873-bcb5-450f97dbfa74-xl-___webp_1920.webp 1920w

Самое время вспомнить о дотациях: кому они полагаются и сколько процентов от стоимости берет на себя государство.

"Стоимость путевки в детский оздоровительный лагерь в среднем составляет около 750 рублей. Каждая такая путевка для каждого ребенка удешевляется на 302 рубля, следовательно, родители смогут оплатить в среднем около 450 рублей. Это стоимость путевки в загородный лагерь на 15 дней. Такие путевки удешевляются за счет средств местных бюджетов, профсоюзов, нанимателей и других источников. Поэтому размер дополнительного удешевления ограничен 90 % от стоимости путевки", - рассказал замначальника отдела Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Алексей Желенков.

Важный нюанс: родитель должен заплатить за удешевленную путевку не менее 10 %. Значит, если средняя цена путевки составляет 750 рублей, минимум, который обязан оплатить законный представитель, - 75 рублей.