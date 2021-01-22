Волна телефонных афер не спадает. Почти 170 уголовных дел за неделю возбуждено в Минске

Почти 170 уголовных дел о телефонном мошенничестве за одну неделю возбуждено только в Минске. Неизвестные под различными предлогами выманивают у потерпевших данные банковских карт и получают доступ к карт-счетам. Деньги бесследно исчезают . Следственный комитет констатирует, что волна аналогичных преступлений не сходит. Чаще всего мошенники представляются работниками банка или создают фишинговые страницы различных сервисов или торговых площадок.

В первом случае людей запугивают: якобы на их счет направлена хакерская атака, и необходимо защитить сбережения. Или заинтересовывают тем, что будет осуществлен перевод денег на карту. В любом случае, предупреждают и банковские специалисты, и правоохранители, нельзя сообщать посторонним людям коды и пароли карты. Вычислить, а тем более привлечь к ответственности и восстановить ущерб крайне сложно. Чаще всего аферисты звонят из-за рубежа и всеми возможными способами стараются сохранить анонимность. Последний тренд преступников покупка - через даркнет белорусских телефонных номеров, которые становятся инструментом обмана доверчивых людей.