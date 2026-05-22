Волнительный праздник: 23 мая в Беларуси для выпускников прозвучит последний звонок
Учебный год подходит к концу. И уже сегодня для тысяч выпускников по всей стране прозвучит тот самый последний звонок - символ прощания со школой и старта во взрослую жизнь.
23 мая состоится одно из самых важных событий для выпускников школ - торжественные линейки, которые пройдут по всей стране. В этот день радости и волнения более 58 тыс. выпускников 11-х классов и около 100 тыс. девятиклассников смогут выразить слова благодарности учителям и родителям и услышать, как прозвенит их последний звонок.
Также для 13 тыс. выпускников сегодня "Минск-Арена" распахнет свои двери, чтобы отметить этот знаменательный день. С 17:00 ребят будет ждать концертно-развлекательная программа с приглашенными гостями и творческими номерами.
Анна Рысевец, начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома: "Во всех учреждениях образования подготовлены соответствующие программы. В праздничных мероприятиях вместе с выпускниками и родителями примут участие представители органов государственного управления. По сложившейся традиции в 12:30 районные делегации выпускников столицы возложат цветы к стеле "Минск - город-герой".
Ирина Каржова, замначальника главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования Беларуси: "В самом проведении централизованного экзамена ребята, которые получили неудовлетворительную отметку (один или два балла) по итогам централизованного экзамена аттестат об общем среднем образовании не получат. Они смогут пересдать ЦЭ в августе. В прошлом году ребята, которые получили ноль баллов на централизованном экзамене, могли получить аттестат в порядке экстерната только на следующий год".
К слову, между последним звонком и выпускным вечером, который пройдет 12 июня, выпускникам предстоит сдать централизованный экзамены и тестирования.
Так, основные даты назначены на 26 и 29 мая, а также 2 и 5 июня. Всего в стране будут работать 144 пункта проведения ЦЭ и 40 пунктов ЦТ. Пожелаем выпускникам успехов.