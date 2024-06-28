Вологда принимает участников проекта "Поезд Памяти", знакомство с городом началось с Кремлевской площади

Кружевная столица России принимает участников проекта "Поезд Памяти". 200 школьников из 8-ми стран СНГ знакомство с Вологдой начали с Кремлевской площади. Посетили Музей кружева с самой крупной в России экспозицией подобного искусства, Софийский собор - первый каменный храм города. Также ребятам представили Музей детства, где более 3 тыс.игрушек советского времени изразных уголков мира.