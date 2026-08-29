Волокно будущего: белорусские специалисты изучают китайский опыт производства лиоцелла

Краткий пересказ от ИИ

В целях изучения передового опыта КНР, а также для внедрения новых технологий на белорусских предприятиях представители сразу трех концернов посетили Китайскую текстильную академию и ряд компаний по производству лиоцелла. Это волокно принято считать материалом будущего из-за его уникальных характеристик.

Китайские специалисты разрабатывают волокна будущего

Китайская текстильная академия - крупнейший в Поднебесной научно-исследовательский институт в сфере текстильной промышленности. Сегодня здесь разрабатывают волокна будущего, у академии более полутысячи патентов.

Годы промышленной кооперации Беларуси и Китая - хороший повод активизировать обмен знаниями и компетенциями между странами. Технология производства лиоцелла - одна из уникальных разработок академии и ее дочерних компаний. Ученые на протяжении 18 лет работали над тем, чтобы наладить крупномасштабное промышленное производство такого волокна. Ткань из него получается гладкая, как шелк, и дышащая, как хлопок.

Сюй Цзиган, главный эксперт китайской текстильной академии: "Мы хотели бы передать наши технологии Беларуси и вместе с белорусскими партнерами реализовать на вашей территории проект по производству зеленого волокна. Это поспособствует развитию экономики. В качестве сырья используется зеленый биоразлагаемый материал, который после использования может быть вновь переработан, так что сырьевая база здесь очень обширна. Сам производственный процесс является экологически чистым. Весь цикл соответствует принципам снижения выбросов, экономии ресурсов и минимизации воздействия на окружающую среду".

Перспективы производства лиоцелла в Беларуси

Китайские специалисты отмечают: Беларусь располагает богатыми ресурсами, особенно в лесной отрасли. Это дает возможность получать необходимое сырье на месте, что, вполне логично, снижает затраты на производство. В конечном же итоге в эксплуатации материал имеет высокою эффективность, а при смешении лиоцелла с другими материалами становятся доступны и новые сферы применения: от спецодежды до предметов личной гигиены.

Виктор Бирюк, директор Центра научных исследований легкой промышленности: "Сейчас уклон пошел на использование более эффективного натурального волокна, его модификаций, использование ферментных добавок, биодобавок, что тем самым улучшает качественные характеристики ткани. Ее можно использовать в специфических отраслях, специфических условиях работы".

"Оршанский льнокомбинат является экспортно-ориентированным предприятием, у нас сейчас проходит серьезная модернизация оборудования и запускаем новый вид прядения, который называется кольцепрядение, - как раз там волокно по технологии лиоцелла и будет применяться, его можно добавлять до 45 % и даже больше. Есть интерес к тому, чтобы данное волокно производилось на территории Республики Беларусь", - рассказал заместитель гендиректора Оршанского льнокомбината Дмитрий Сергомассов.

Производство лиоцелла требует слаженной и скоординированной работы по многим отраслям. Именно поэтому узнать о зеленой технологии в Китай приехали делегации сразу трех концернов - "Беллесбумпрома", "Белнефтехима" и "Беллегпрпома". Кроме Китайской текстильной академии, специалисты посетили и компании, где производят зеленое волокно будущего.