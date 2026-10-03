Волонтеры БРСМ оказывают помощь пожилым людям

Под знаком добрых дел пройдет весь октябрь. Помощи белорусам серебряного возраста целый месяц посвятит БРСМ.

В Гомельской области каждая первичная организация работает с пожилыми людьми по запросу. Волонтеры движения "Доброе сердце" оказывают адресную помощь: от колки дров и расчистки территорий до наведения порядка в квартирах. Пенсионерке Елене Макеенко без посторонней помощи не справится - возраст и здоровье не позволяют.

Забота и внимание всегда трогают до глубины сердца, а еще это воспитание на добрых делах, рассуждает гомельчанка.

Анна Савенко, второй секретарь Гомельского областного комитета БРСМ:

"Во всей области организованы мероприятия по благоустройству территорий, оказанию помощи нашим пожилым одиноким гражданам, ветеранам ВОВ в уборке урожая, доставке продуктов питания из мест проведения сельскохозяйственной ярмарки. Работают и телефонные линии, куда пожилые люди могут обратиться за помощью".

Работа с людьми серебряного возраста - важная часть деятельности авторитетного молодежного объединения. В 2026 году БРСМ запустил круглогодичную инициативу "Добро.бел". Всего в Беларуси под флагами организации более 42 тыс. юношей и девушек помогают пожилым людям.