Волонтеры БРСМ помогают гражданам в рамках акции "Добро старшим"

Краткий пересказ от ИИ

В Беларуси проходит марафон заботы и добрых дел. Волонтеры Союза молодежи в рамках республиканской акции "Добро старшим" оказывают поддержку тем, кто в ней нуждается.

Подарить тепло и внимание тем, кто в этом особенно нуждается, - главная задача республиканской акции "Добро старшим". Инициатива проходит под эгидой молодежного марафона "ДОБРО.БЕЛ".

Каждый месяц добровольцы по всей стране наводят порядок на памятных местах, помогают одиноким пожилым людям и благоустраивают дворы. Октябрь традиционно посвящен заботе о старшем поколении.

Так, 2 октября волонтеры БРСМ - студенты БНТУ - навестили минчанина Константина Станкевича. Ему 85 лет. Почти полвека он проработал на заводе наладчиком вычислительной техники, электриком. Ребята помогли убрать придомовую территорию и навели порядок во дворе.

Константин Станкевич, житель г. Минска:

"Очень приятно. Все прошло очень успешно, все очень охотно все сделали. Для того чтобы они умели, надо, чтобы родители немножко показывали. Как видите, сколько я им сегодня дал указаний: как сделать, как что взять".

Максим Ходько, волонтер:

"У меня у самого есть бабушки и дедушки, и мне было приятно. Вот я помогаю какому-то дедушке, а потом помогут и моему. Так что получается такая взаимопомощь".

Волонтер Александр Кацер признался, что любит помогать людям, и добавил, что, по его мнению, каждому человеку нужно иметь доброе сердце.

Маленькой помощи не бывает: искренняя забота и душевное тепло - это то, что сегодня объединяет разные поколения белорусов. Всего же марафон добрых дел сплотил уже свыше 42 тыс. неравнодушных молодых людей по всей стране.

Как говорится, доброе дело без награды не остается.