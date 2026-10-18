Волонтеры БРСМ помогают на городских ярмарках

В разгар продовольственного сезона по всей столице работают ярмарки выходного дня. Одна из самых крупных точек в Минске - площадка у "Чижовка-Арены". На прилавках изобилие овощей, фруктов, молочной продукции и рыбных изделий, все по приемлемым ценам. Наибольшим спросом покупателей пользуется картофель. С доставкой урожайной корзины маломобильным и пожилым гражданам помогают волонтеры "Доброе сердце".

"У меня муж инвалид 1 группы, у меня 3 группа. Вот пришли закупить сельхозпродукты и увидели ребят. Ребята молодцы, подбегают, предлагают, помогают, подносят. Мы картошки, капусты, свеклы, моркови, лука закупили. Сейчас будем спокойно уже сидеть зимой", - рассказала одна из покупательниц.

Белорусский республиканский союз молодежи организовал работу горячей линии кол-центра, где можно узнать информацию о предстоящих ярмарках и о времени работы волонтерских отрядов.